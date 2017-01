Psychiatrische Ambulanz eröffnet

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Neues Angebot für Betroffene: Das Martin-Gropius-Krankenhaus in Eberswalde hat in Bad Freienwalde eine Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) eröffnet. Menschen, die unter psychischen Erkrankungen leiden, können dort psychiatrisch, therapeutisch und sozialpädagogisch betreut werden.

Noch sind die Wände weitestgehend kahl, die Plätze im Wartezimmer nicht immer besetzt. In der Wriezener Straße 37 in Bad Freienwalde, in der Nähe des alten Finanzamts, wurde Anfang des Jahres die neue Außenstelle eröffnet. Die kleine Institutsambulanz befindet sich im ersten Stock, direkt unter der Tagesklinik, die sich im selben Gebäude befindet. Neben einer Treppe führt auch ein Fahrstuhl dorthin. Neben der Institutsambulanz in Bad Freienwalde gibt es weitere Standorte im Martin-Gropius-Krankenhaus in Eberswalde sowie in Bernau.

Die Hauptaufgabe der PIA bestehe darin, stationäre Aufenthalte zu verkürzen oder ganz zu vermeiden, erklärt Oberärztin Christina Littnanski, Leiterin der Außenstelle. "Wir behandeln Menschen mit schweren oder chronischen Verläufen einer psychischen Erkrankung." Dazu zählen Depressionen, Schizophrenien sowie Angsterkrankungen oder Patienten mit suizidalen Gedanken. Genauso könnten sich auch Menschen, die unter Gedächtnisstörungen leiden oder mit einer schweren geistigen Behinderung, an die Institutsambulanz wenden.

Je nachdem, was ein Patient für eine Behandlung benötigt, könne er von einem Sozialpädagogen oder einem Ergotherapeuten betreut werden. Ansprechpartnerin vor Ort ist Ursula Bastian, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Auch eine Sozialarbeiterin sowie eine Krankenschwester werden in der Bad Freienwalder PIA tätig sein. "Wir arbeiten eng mit komplementären Angeboten zusammen", erklärt Littnanski die breitgefächerte Betreuung. Bei jedem Patienten würde individuell entschieden, was dieser für eine angemessene Behandlung benötige.

Um eine psychiatrische Notaufnahme handele es sich allerdings nicht, betont die Ärztin. Wer die Angebote der PIA in Anspruch nehmen möchte, braucht eine Überweisung vom Hausarzt oder Facharzt. Ob die Angebote der PIA für einen Patienten infrage käme, ließe sich in einem Gespräch klären, sagt die Psychiaterin. Da sich die Institutsambulanz ausschließlich an Erwachsene richte, müsse das Mindestalter der Patienten bei 18 Jahren liegen. Für Kinder und Jugendliche sei nur die entsprechende Abteilung in der Klinik in Eberswalde zuständig.

Für Informationen zu den Angeboten und eine Terminabsprache könnten sich die Patienten direkt dort melden. Laut Littnanski gibt es keine lange Wartezeit, Termine werden zeitnah vergeben.

Für die Eröffnung der Außenstelle gibt es einen guten Grund: Der Bedarf habe sich mit der Zeit ergeben, erklärt die Psychiaterin. Betroffene hätten oft weite Wege, um zu den entsprechenden Stellen zu kommen. Einige Patienten, die für die Behandlung bislang bis nach Eberswalde gefahren seien, hätten sich bereits positiv zu der Eröffnung geäußert. "Sie freuen sich, dass der Fahrtweg nun kürzer ist", so Littnanski.

Welche Angebote in der Behandlung aber langfristig dort angeboten würden, stehe bislang noch nicht fest. Das hänge vor allem von den individuellen Bedarfen der Patienten ab. "Wir müssen schauen, wo es hingeht", sagt Christina Littnanski. "Jeder Standort entwickelt immer sein eigenes Gesicht."

Die Psychiatrische Institutsambulanz befindet sich in der Wriezener Straße 37, erster Stock, in Bad Freienwalde. Die Sprechzeiten sind montags, mittwochs und freitags jeweils von 8 bis 12Uhr sowie von 12.30 bis 16.30Uhr. Patienten können sich unter Telefon 033443345720 dort melden. Für die Termine in Bad Freienwalde können sich Patienten die ganze Woche über auch unter Telefon 0333453367in der PIA in Eberswalde melden.