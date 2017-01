Jeden Werktag ein Vortrag

artikel-ansicht/dg/0/

Praktisch an jedem Werktag war einer der fünf Referenten der Urania im Landkreis unterwegs, um Besucher mit Vorträgen über andere Länder und Sitten zu unterhalten. Und weil die Mieten für entsprechende Räumlichkeiten auf Dauer die finanziellen Möglichkeiten des Vereins übersteigen würden, fahren die Referenten meist zu den Interessenten. Und die finden sie in erster Linie in Reha-Kliniken und Altersheimen.

Doch die Arbeit der Urania ist längst nicht auf die gut besuchten Vorträge beschränkt. Auch Englisch-Kurse gehören zum Angebot. Im vergangenen Jahr gab es zehn Teilnehmer, und weil die Nachfrage nicht abebbte, werden die Kurse 2017 fortgesetzt.

Und dann ist da noch der technische Bereich. Für PC-Kurse und entsprechende Workshops ist Siegfried Scholz zuständig. Und das seit gut 18 Jahren. Er sei damals vom Vereinsvorsitzenden Prof. Peter Kundler gebeten worden, als Lehrer bei der Urania einzusteigen. "Das Interesse war da, mir fehlte allerdings die praktische Erfahrung, erinnert sich der heute 77-Jährige, der zu DDR-Zeiten sein Geld gleich vielen Anderen in Strausberg bei der Nationalen Volksarmee verdiente.

Vier Stunden Unterricht hätten für ihn vier bis acht Stunden Vorbereitung bedeutet. "Das erste halbe Jahr war sagenhaft schwer." Scholz kann von häufigen Technikausfällen und Systemabstürzen in jenen Anfangsjahren berichten. Immer neue Kurse seien nachgefragt worden - PC-Aufbaukurse, Bildbearbeitung, Video und mehr. Einige Teilnehmer aus damaligen Zeiten würden noch heute Kurse und Workshops besuchen, um ihr Wissen aufzufrischen bzw. neue Technik, Betriebssysteme und Anwendungsprogramme kennenzulernen. Allein im vergangenen Jahr besuchten insgesamt 760 Teilnehmer die 759 Unterrichtsstunden, viele von ihnen nicht zum ersten Mal. "Das ist hier bei uns wie in einer großen Familie", sagt er.

Aber auch in dieser Familie hat sich im Laufe der Zeit etwas geändert. Scholz erinnert sich daran, wie stolz mancher Teilnehmer in den ersten Jahren nach der Wende auf sein Zertifikat war, das in nicht wenigen Fällen als "Einstiegspapier für Bewerbungen in neuen Berufen war". Auch seien die Teilnehmer damals weit jünger gewesen. Heute sei das Durchschnittsalter mit über 65 Jahren etwa doppelt so hoch wie nach der Wende. Scholz selbst ist da ein gutes Beispiel. Er wird im April 78 Jahre und möchte in Zukunft etwas kürzer treten. "Ich hab mir schon einen Nachfolger rangezogen", sagt er schmunzelnd.

So weit ist Manfred Schürmann, der vor zwölf Jahren zur Urania kam, noch nicht. Der gelernte Berufsfotograf hat seit acht Jahren den Vereinsvorsitz inne und unterrichtet in den Bereichen Internet, Fotobuch und Windows 10.

Schürmann und Scholz sind froh, dass die Urania MOL ihr Domizil im Vereinshaus am Mühlenweg 6 a hat. Dort sind die PC-Arbeitsplätze für die Kurse eingerichtet. Das Interesse sei zwar etwas geringer geworden, aber so bis zu sieben Teilnehmer würden sich immer noch einfinden.

Kontakt: Tel. 03341 390654, E-Mail info@urania-mol.de, www.urania-mol.de