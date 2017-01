Freie Demokraten fordern mehr Polizei

artikel-ansicht/dg/0/

Seit Jahresbeginn sind im Bereich des Polizeireviers Frankfurt nur noch sieben Revierpolizisten tätig. Vor einem Jahr waren das noch 13 Polizisten. Sechs Revierpolizisten sind in den Ruhestand gegangen. Der Neuzugang von Polizisten in diesem Bereich ist derzeit nicht geplant.

Wie der Stadtbote bereits Ende 2016 berichtet hatte, sind die Revierunterbereiche vor allem wegen dieses Stellenabbaus zum Jahresbeginn neu zugeschnitten worden. Fünf sind innerstädtisch - Zentrum, Kleistpark, Süd, West und Nord. Von den beiden Außenbereichen umfasst der nördliche Kliestow, Booßen, Rosengarten, Pagram, Lichtenberg sowie den Bereich westlich von Birnbaumsmühle und der südliche Neuberesinchen, die Gartenstadt, Güldendorf, Lossow, Markendorf, Hohenwalde und das Junkerfeld. Das heißt, zwei der verbliebenen sieben Revierpolizisten sind allein jeweils für vier oder fünf Ortsteile und einzelne Stadtgebiete zuständig.

Der Kreisverband Frankfurt der FDP fordert jetzt erneut eine Verstärkung der Zahl der Polizisten im Bereich des Polizeireviers Frankfurt. In einer am Sonntag verbreiteten Mitteilung verweisen die Freien Demokraten darauf, dass im vergangenen Jahr die Zahl der Fahrzeugdiebstähle und der Einbrüche in der Stadt wieder gestiegen ist. "Das größte Problem bleibt das des Personals", heißt es in der von Wolfgang Mücke, Vorsitzender des Kreisverbandes, unterzeichneten Mitteilung. Denn es würden deutlich mehr Kollegen aus dem Dienst ausscheiden als neue eingestellt würden. Problematisch sei das vor allem bei der Kriminalpolizei, da die Fachhochschule der Polizei im Land Brandenburg seit 1990 keine Kriminalisten mehr ausgebildet habe.

Wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zweier CDU-Landtagsabgeordneter vom 11. Juli 2016 hervorgeht, ist die Zahl der Kriminalisten im Kriminalkommissariat der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt zwischen 2011 und 2015 von 69 auf 55 gesunken. Im Bereich des Polizeireviers sind demnach zwischen 2012 und 2015 14 Polizisten ausgeschieden; außerdem 2016 die eingangs erwähnten sechs Revierpolizisten. Neu eingestellt worden ist laut Landesregierung zwischen 2012 und 2016 im Polizeirevier genau ein Polizist. In der Summe macht das: 20 Abgänge, ein Neuzugang.

Der FDP-Kreisverband unterstreicht seine Forderung nach einer Stärkung der Revierpolizei mit Verweis auf das enorme Aufgabengebiet der Revierpolizisten. Diese müssten "Rundgänge machen, Kontakte pflegen, Ermittlungen führen, Geschwindigkeitsmessungen durchführen, Verkehrsdelikte bearbeiten, Nachbarschafts- und Familienstreitigkeiten schlichten, Haftbefehle vollstrecken, Veranstaltungen absichern und, und, und..." 2016 hatten die Revierpolizisten unter anderem 600 Anzeigen aufgenommen, 700 Aufenthaltsermittlungen durchgeführt und 115 Haftbefehle vollstreckt.