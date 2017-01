Bürgermeisterwahl: Alex Laesicke lädt zu Gesprächen ein

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546907/

"Dabei sollen alle die Möglichkeit bekommen, mich in ungezwungener Atmosphäre näher kennenzulernen. Wer mich bei diesen Ausflügen in die Nachbarschaft begleiten möchte - gern auch mit Kindern und Hund - , ist dazu herzlich eingeladen", sagt Alex Laesicke. Dabei möchte er sich den jeweiligen Kiez aus der Sicht der Anwohner erklären lassen. Die könnten ihn aber auch mit konkreten Fragen löchern oder einfach die Gelegenheit nutzen, den parteilosen Bewerber ums Amt des Bürgermeisters näher kennenzulernen.

Die ersten Termine stehen schon fest. So will Laesicke junior am 4. Februar in Malz - dem kleinsten Ortsteil - starten. Am 18. Februar will er sich Zeit für Oranienburg-Süd nehmen und am 4. März für Zehlendorf. Beginn: jeweils um 14.30 Uhr.

Seine Haltung zu wichtigen Oranienburger Themen will Alex Laesicke aber online erörtern. Dabei wird es unter anderem um die Themen Wohnraum, Bomben, Wirtschaft, Verkehr, Schulen und Kitas gehen. "Über meine Homepage und meine öffentliche Facebookseite will ich alle paar Tage ein neues Thema vorstellen und darüber mit den Oranienburgern ins Gespräch kommen", sagt er. Dabei seien ihm nicht nur technische, sondern immer auch menschliche Erwägungen wichtig. "Ich habe mir über die Jahre zu vielen Themen eine Haltung erarbeitet und möchte die Oranienburger davon überzeugen. Gern lasse ich mich aber auch von guten Argumenten überzeugen", sagt er.

Begonnen hat Laesicke damit bereits am vorigen Wochenende. "Wachstum" lautete dabei das Thema. "Sollte Oranienburg weiter wachsen, oder wäre es besser, die Einwohnerzahl einzufrieren?", fragt der 37-Jährige und erwartet dazu eine rege Debatte. Für Alex Laesicke steht indes fest, dass Oranienburg kein Geheimtipp mehr ist, dass es an Attraktivität gewonnen hat und schon wegen des Wachstums im Berliner Raum weiter wachsen werde. "Ob wir das wollen oder nicht. Aber gerade deswegen müssen wir eine weitsichtige und kreative Stadtentwicklungsplanung betreiben, damit wir nicht von der Realität überrollt werden", sagt Laesicke. Er halte ein Wachstum um die 25 Prozent, also um rund 10 000 Einwohner, gar nicht für unrealistisch. Damit müsse dann aber auch die Infrastruktur wachsen, mehr Kita- und Schulplätze sowie mehr Wohnraum. Konzepte müssten vor allem auch für den zunehmenden Verkehr und den sich verknappenden Parkraum her. Wo ist Platz dafür, wo können neue Wohnungen entstehen, wo könne sich noch Gewerbe ansiedeln und wo sollten die natürlichen Räume erhalten bleiben? Das alles seien Überlegungen, die für weitsichtige Konzepte unentbehrlich seien. "Aber es ist doch sehr viel schöner, eine Stadt zu gestalten, die aufblüht und angenommen wird, als dass Kitas und Schulen geschlossen werden müssen", ist sich der zweifache Familienvater sicher. "Wir müssen uns auf die Zukunft einstellen, ohne sie zu verteufeln", sagt der überzeugte Christ, dessen politisches Vorbild Regine Hildebrandt ist.

Wer sich zu Alex Laesickes Vorstellungen äußern will, kann dies unter anderem auf seiner Homepage www.alex-laesicke.de und auf seiner Facebookseite www.facebook.com/alex.laesicke tun.