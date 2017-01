Burundi begnadigt 2500 Häftlinge

artikel-ansicht/dg/0/

Bujumbura (dpa) Burundi hat mit der Freilassung von 2500 Inhaftierten - darunter Dutzende politische Häftlinge - begonnen. Die ersten 300 Menschen wurden aus dem Mpimba Gefängnis in der Hauptstadt Bujumbura entlassen. Das sagte Justizministerin Aimée Laurentine Kanyana am Montag. Unter den Begnadigten sind demnach auch Mitglieder der Opposition, die an Protesten gegen den umstrittenen Präsidenten Pierre Nkurunziza teilgenommen hatten.