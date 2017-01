Spuren einer dunklen Vergangenheit

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auf Spurensuche haben sich Fürstenwalder Schüler am Montag in Eisenhüttenstadt begeben. Sie schauten sich den Standort und die Überreste des von der deutschen Wehrmacht errichteten Stammlagers (Stalag) III B an.

"Ich habe eine Flasche gefunden", ruft einer der Schüler ganz aufgeregt, als er aus dem Waldstück kommt. Und die sehe schon mächtig alt aus. Möglicherweise ein Überbleibsel aus der Zeit, als an diesem Ort die Baracken des Stammlagers standen? "Kann es sein, dass hier noch alte Flaschen herumliegen?", will er wissen.

"Wir haben damals viele Flaschen gefunden", berichtet Historiker Axel Drieschner von den archäologischen Grabungen im Jahr 2001. Mehr als eintausend Sachzeugnisse kamen damals im Waldboden zwischen den Kiefern nahe der Hochöfen und der Papierfabrik zum Vorschein: Darunter auch Zahnbürsten, Kämme Schuhe und andere alltägliche Gegenstände. Zusammen mit Kleidungstücken, Briefen oder aber Reproduktionen von heimlich gemachten Fotos eines amerikanischen Kriegsgefangenen konnten die Historiker Puzzleteile zusammensetzen und den Lageralltag teilweise rekonstruieren.

In den Jahren 1939 bis 1945 durchliefen schätzungsweise etwa 100000 Soldaten das Stalag. Sie stammten unter anderem aus den USA, Frankreich, der Sowjetunion, Jugoslawien, den Niederlanden, Italien, Belgien und Polen. Gemäß der rassistischen Ideologie des Nationalsozialismus wurden die Insassen aus Osteuropa am schlechtesten behandelt. Während es unter den Gefangenen der westlichen Nationen etwa 200 bis 300 Tote gab, waren es unter den Angehörigen der Roten Armee mehr als 4100.

Geschichtslehrerin Susanne Jordan beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit dem Stammlager und organisierte für die Klasse 10b des katholischen Schulzentrums Bernhardinum in Fürstenwalde kurzerhand einen Ausflug in die Stahlstadt. Mit einem "Stalag-IIIB-Buch" unterm Arm ging die Spurensuche los - und das bei eisigen Minusgraden. "Wir haben da rote Ziegelsteine gefunden. Könnten die aus der Zeit stammen?" fragt eine Schülerin. Andere haben ein altes Rohr entdeckt. "Vieles liegt nicht mehr da, wo es ursprünglich mal war", sagt der Historiker. Aber es sei gut möglich, dass es sich um alte Überbleibsel des Lagers handele.

Und dann führt Drieschner die Gruppe noch zu einer kleinen Betonstraße. "Das hier ist ein Stück der Original-Lagerstraße", erklärt er. Verwildert sieht das Gelände aus. Bis auf einen Gedenkstein vorn an der Straße erinnert nichts an das Stalag. Über dieses Kapitel der Geschichte ist hier im wahrsten Sinne des Wortes Gras gewachsen. Manch einer lädt sogar seinen Müll in dem abgelegenen Waldstück ab. Aber dass dort tatsächlich einmal etwa 60 Meter lange Baracken standen, das kann Axel Drieschner den Jugendlichen zeigen. Anhand von gemauerten Waschrinnen.

"Ich finde das schon spannend", sagt Benjamin Astinet, der gerade ein aus dem Boden herausstehendes altes Abwasserrohr entdeckt hat. "Das ist allemal besser als ein paar Arbeitsblätter zu diesem Thema." Doch unendlich viel Zeit bleibt den Schülern nicht. Sie haben noch ein Ziel in Eisenhüttenstadt, den Platz des Gedenkens.

Als beim Bau des Eisenhüttenkombinats Ost Anfang der 1950er-Jahre nämlich die halb verwesten Überreste der 4100 russischen Kriegsgefangenen gefunden wurden, wurden diese in Kisten geladen und in zwei Grabkammern am heutigen Platz des Gedenkens gebracht. Damit befindet sich dort die landesweit größte russische Kriegsgräberstätte nach Lebus. "Es ist kein Platz des Gedenkens, sondern eher ein Platz des Vergessens", findet der Historiker. Denn wirklich aufgearbeitet wurde das dunkle Kapitel, das auch zur Stadtgeschichte gehört, bis heute nicht. Immerhin ist man jetzt bemüht, Namenstafeln für die Toten anfertigen zu lassen.