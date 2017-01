Oh, wie lecker ist Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Montags 11 Uhr in Deutschland - das Bier fließt in Strömen, Tablette mit Likörgläsern werden über den Köpfen der Besucher balanciert. Am Stand der Beeskower Ice-Guerilla geht vor allem die Sorte mit Wodka und einem Energy-Drink gut. "Ich schmecke den Alkohol gar nicht", ruft ein Kunde leicht vorwurfsvoll über den Tresen. "Na, warte mal ab!", lautet von dort die Antwort.

Es ist Brandenburgtag in Halle 21 auf der Grünen Woche. Gefühlt ist es so voll wie noch nie, aber das denkt man jedes Jahr. "Alle sind entspannt und ausgeglichen, das ist das Wichtigste", sagt Henrik Wendorff, für den die jetzige Messe die Premiere als Brandenburgs Bauernpräsident ist. Das Gedränge mag er nicht so, sagt der Bio-Landwirt aus Märkisch-Oderland. Auch ist der Montag nun schon sein vierter Messetag, nur am Sonntag hat er sich eine Pause gegönnt.

Wendorff schätzt die kurzen Wege. "Hier kann ich innerhalb von Minuten viele Leute sprechen, zu denen ich sonst drei Stunden fahren müsste." Wichtig sei zudem das politische Rahmenprogramm. Dort beobachtet er, dass die deutsche Tierwohldebatte im Ausland mit Interesse verfolgt wird. "Sie schauen auf uns, im Wissen, dass die Fragen auch bei ihnen kommen werden."

Die kleinen märkischen Anbieter kümmern sich weniger um die große Politik. Die Klosterfelder Senfmühle etwa will viel verkaufen, um die Investitionen für den Messestand herauszuholen. "Viele Stammkunden machen auf der Grünen Woche ihren Jahreseinkauf bei uns", erzählt Monika Trautmann, die Chefin des Barnimer Familienbetriebs. Das Feedback der Messebesucher sei zu 100 Prozent positiv. "Wer sich nicht für uns interessiert, geht einfach vorbei", erzählt Monika Trautmann und lacht. Ein paar Klagen höre sie dann aber doch, vor allem, dass es zu voll sei. "Den Leuten sage ich, kommt nicht am Montag, sondern an einem anderen Tag."

An vielen Ständen wird Kulinarik mit Touristik verknüpft. Das "Radlerparadies Prignitz" wirbt mit Knieperkohl und Knotenpunktwegweisung. Das erste ist eine seit dem Dreißigjährigen Krieg exklusiv im Norden Brandenburgs verbreitete Köstlichkeit aus dem Ofen (Weißkohl plus Grünkohl plus Markstammkohl), das zweite eine in der Prignitz besonders ausgefeilte Form der Radler-Führung. 130 Knotenpunkte, also Weg-Kreuzungen, sollen den Gästen die individuelle Tourenplanung erleichtern.

Noch eine interessante Entdeckung an diesem Montag: Wohin man sich auch dreht, wie bei "Hase und Igel" ist Ministerpräsident Dietmar Woidke immer schon da. Sage und schreibe 76 Ständen stattet der SPD-Politiker an diesem Vormittag einen Besuch ab. Ein Häppchen, ein Foto, ein Schulterklopfer - und weiter geht's. Sein Appell an alle Feinschmecker im Land: "Nicht nur auf der Grünen Woche kosten, sondern später auch lokal kaufen!" Das helfe den Betrieben und damit dem Land.