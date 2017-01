artikel-ansicht/dg/0/

Neuer Hingucker am Busbahnhof

Eisenhüttenstadt (MOZ) Schon eine halbe Stunde vor der Ladeneröffnung standen am Montag am Busbahnhof die ersten Neugierigen vor der Tür. Kein Wunder, schon seit Wochen war in dem leerstehenden Geschäft gewerkelt worden. Dort, wo es sonst künstliches Sonnenlicht zum Bräunen gab, können die Kunden nun alles rund ums Handy kaufen. Katrin Herkt, Inhaberin des TeleConnect-Centers, das 17 Jahre lang an der Pohlitzer Mühle zu finden war, hat sich für einen Umzug nach Eisenhüttenstadt entschieden.

Neu eröffnet: Dominic Herkt (v.l.), Wolfgang Herkt, Katrin Herkt und Diana Neumann haben in den vergangenen Wochen das neue Tele-Connect-Geschäft am Busbahnhof in Eisenhüttenstadt hergerichtet.



