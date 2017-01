Drei Millionen Euro Ãœberschuss

artikel-ansicht/dg/0/

1,4 Millionen Euro hat die Stadt mehr an Steuern eingenommen, als sie geplant hatte. Vor allem bei der Gewerbesteuer steht ein kräftiges Plus. 2,267 Millionen Euro hat die Stadt 2016 insgesamt bekommen. Das waren 976 000 Euro mehr als erwartet. Für dieses Jahr wird wieder das ungefähre langjährige Mittel von 1,3 Millionen Euro Gewerbesteuer angesetzt. "Wir haben von einer Abrechnung über zurückliegende Jahre profitiert", sagt Margit Schindelasch. Besonders profitabel ist das durch die Verzinsung geworden. Laut Abgabenordnung werden nachträglich sechs Prozent Zinsen fällig, das allein hat 2016 in Erkner zu Einnahmen von 337 000 Euro geführt. Kräftige Mehreinnahmen (340 000 Euro) gab es auch bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Andere wesentliche Quellen des Rekord-Überschusses sind Ausgaben, die niedriger ausfielen als vorgesehen, unter anderem für Personal (300 000 Euro); das war Folge von Mutterschaften und Langzeit-Erkrankungen.

Margit Schindelasch sieht das Rekord-Ergebnis zum einen als Ausdruck der allgemeinen guten Wirtschaftslage an, die wie in anderen öffentlichen Haushalten auch in Erkner ankommt, zum anderen aber als Einmal-Effekt aufgrund der Gewerbesteuer-Abrechnung. Der angenehme Begleiteffekt aber ist, dass Erkner - anders als voriges Jahr - keinen Kredit aufnehmen muss, um die erheblichen, aber auch unumgänglichen Investitionen in mehr Kita-Plätze zu schultern.

Stichwort Kredite: Die Stadt hatte Ende 2016 Schulden in Höhe von 5,6 Millionen Euro. Im Verhältnis zum Anlagevermögen der Stadt sind das 9,4 Prozent - unkritisch, so Margit Schindelasch vor den Mitgliedern der Fachausschüsse. 429 000 Euro werden dieses Jahr getilgt, wenn alles läuft wie geplant.

Zu den positiven Aussichten trägt bei, dass auch der Haushalt 2017 sowie die der Folgejahre mit schwarzen Zahlen abschließen werden. 720 000 Euro Plus sollen dieses Jahr unterm Strich herauskommen.

Im Bauausschuss wurden schon Begehrlichkeiten laut. Steffen Schorcht, sachkundiger Einwohner für die Linksfraktion, sprach den Straßenbau an. Zwar ist dieses Jahr die Buchhorster Straße vorgesehen. Aber, so Schorcht, "es geht immer mehr zurück". Clemens Wolter vom Bauamt gab ihm teilweise recht: "Wir haben noch eine Menge vor der Brust, aber wir haben uns entschieden, erst einmal die Gehwege voranzubringen." Langfristig arbeite man aber weiter nach einer Prioritätenliste, die immer wieder fortgeschrieben werde. 2018 sind, zum Beispiel, 60 000 Euro vorgesehen, um einen Teil der Alten Poststraße auszubauen. Der Försterweg, der schon 2016 repariert werden sollte, bekommt dieses Jahr eine neue Fahrbahndecke.

CDU-Fraktionschef Henryk Pilz sprang Wolter bei und sagte: "Wir haben uns festgelegt" - und bezog sich damit auf den klaren Vorrang für Investitionen in die beiden Kitas Knirpsenhausen und Koboldland sowie die Löcknitz-Grundschule, bei der die Hof-Erneuerung beginnen soll.

Angesichts der guten finanziellen Lage regte Rita-Sybille Heinrich an, über eine Neukalkulation der Eltern-Beiträge in den Kitas zu einer Senkung zu kommen. Vertreter der Verwaltung äußerten Zweifel daran, dass sich eine solche Kalkulation, wie im neuen Haushaltsrecht vorgeschrieben, zugunsten der Eltern auswirken würde.