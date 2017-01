artikel-ansicht/dg/0/

Stuttgart (dpa) Die AfD im Stuttgarter Landtag will die Zuschüsse des Landes für eine französische Gedenkstätte für die Opfer des NS-Regimes streichen. "Die Landesregierung vernachlässigt ihre Kernaufgaben", hieß es zu Begründung. Es geht um 120 000 Euro pro Jahr für das Mémorial National de Gurs. Aus dem Lager am Fuße der Pyrenäen wurden ab 1942 Tausende Menschen in deutsche Vernichtungslager verschleppt. Der Bundestagsabgeordnete Volker Beck (Grüne) nannte die Forderung ein Zeichen der geschichtsvergessenen Haltung der AfD.