Glättegefahr in Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Autofahrer müssen wieder mit glatten Straßen in Berlin und Brandenburg rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die Region bis zum Dienstagmittag Frost und starke Bewölkung vorher. Daraus könnten örtlich Schneegriesel oder Sprühregen fallen und auf den Straßen gefrieren, teilte der DWD am Dienstagmorgen mit. Im Laufe des Tages sollen die Temperaturen dann fast überall in Brandenburg und Berlin über den Gefrierpunkt steigen, sodass die Glättegefahr in der zweiten Tageshälfte zunächst abnimmt.