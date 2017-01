artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri ist vor dem Terroranschlag mehrfach im Umfeld eines Berliner Moschee-Vereins gefilmt und fotografiert worden - einmal unmittelbar vor der Bluttat. Wie Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Montag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses berichtete, wurde Amri am 19. Dezember von 18.38 bis 19.07 Uhr nahe dem Moschee-Verein "Fussilet 33" im Stadtteil Moabit von einer Überwachungskamera erfasst. Gegen 20.00 Uhr steuerte er einen Lkw in die Menge auf dem Weihnachtsmarkt. Zwölf Menschen starben, rund 50 wurden verletzt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546934/

Amri hatte den Lastwagen von Lukasz U. entführt und als Waffe bei seinem Anschlag am Breitscheidplatz missbraucht.

Amri hatte den Lastwagen von Lukasz U. entführt und als Waffe bei seinem Anschlag am Breitscheidplatz missbraucht. © dpa

Der 24-Jährige, als islamistischer Gefährder bekannte Tunesier hatte sich den Angaben zufolge schon in den Wochen zuvor immer wieder bei dem Moschee-Verein aufgehalten. Das zeigen Aufnahmen des Verfassungsschutzes. Das sehr umfangreiche Videomaterial ist nach Angaben der Polizei aber immer noch nicht ganz ausgewertet. Amri war in den Wochen vor der Bluttat weitgehend vom Radar der Behörden verschwunden.

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) räumte ein, dass die damalige Einschätzung Amris als "aktuell nicht mehr sehr gefährlich" falsch gewesen sei. "Mit heutigem Wissen war das eine Fehleinschätzung." Staatssekretär Akmann berichtete, man habe inzwischen alle Alias-Namen von Amri überprüft. "Amri wurde weder von der Polizei Berlin noch vom Verfassungsschutz als Vertrauensperson geführt." Der Antrag zum geplanten Verbot des Moschee-Vereins soll nun bis zum Monatsende fertig sein.

Nordrhein-Westfalens Regierungschefin Hannelore Kraft (SPD) will den Düsseldorfer Landtag am Mittwoch über Konsequenzen aus dem Terrorfall Amri unterrichten. Das teilte die Staatskanzlei in Düsseldorf auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Am Wochenende hatte CDU-Oppositionsführer Armin Laschet eine Regierungserklärung von Kraft zu dem Fall gefordert. Aus Sicht von FDP-Chef Christian Lindner müsste Innenminister Ralf Jäger (SPD) mit einem Rücktritt die Verantwortung für Versäumnisse von Sicherheitsbehörden in NRW übernehmen. Im Mittelpunkt der Vorwürfe stehen Zweifel an Jägers Aussage, es habe keine Möglichkeit gegeben, Amri loszuwerden oder festzusetzen.