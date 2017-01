Fifty Shades of Black

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Hannah geht für eine Freundin zu einem Interview mit einem erfolgreichen Geschäftsmann. Dass dessen Imperium teils auf Diebstahl beruht weis sie ebenso wenig, wie um die geheimen Leidenschaften des Mannes. Von denen erfährt die Studentin erst, als sie ihn in ihrem Nebenjob in einem Baumarkt wiedertrifft. Und so kommt, was kommen muss: Hannah lernt die SM-Kammer von Black kennen - und lieben.