Absolutely Fabolous

(MOZ) Die Party ist eigentlich schon vorüber, doch Edina und Patsy haben den Schlussgong noch nicht gehört. So lassen sie sich immer noch im Rolls zum Luxus-Heim chauffieren, obwohl niemand mehr die Raten bezahlen kann. Der fehlende Champagner ist ein erstes und ernstes Anzeichen. Also muss Geld her. Und das verdient man am besten mit prominenten Klienten, wie PR-Profi Edina weiß. Warum also nicht Kate Moss, schließlich ist die immer noch eine große Nummer im Modegeschäft. Doch wie herankommen und die Stilikone zur Unterschrift bringen. Die Ladies hecken einen Plan aus, de sowas von schief geht. Und plötzlich sind nicht die Künstler in den Schlagzeilen, sondern die PR-Tanten.