(MOZ) Weil er ihm durch beherztes Eingreifen eine Produktpräsentation gerettet hat, bittet Mike Regan den IT-ler Ed Porter, sich doch bei ihm zuhause mal das WLAN anzuschauen. Und auch das klappt hervorragend. So stellt der Firmenchef den jungen Mann im Überschwang der Dankbarkeit gleich ein. Ein Fehler, wie sich zeigen soll. Denn Ed interpretiert die kurzzeitig zugelassenen Nähe des Bosses fälschlicherweise als Freundschaft. Der weist ihn dann mehrfach auch auf das Missverständnis hin, was bei Porter eine Reaktion aus Wut und Traurigkeit auslöst. Und er ist nicht bereit, sich das bieten zu lassen. Schon bei seinem ersten Besuch im Luxusheim des Firmenchefs hat er dessen vernetzte Smart-Möglichkeiten so präpariert, dass er nun auf alle Funktionen des Hauses zugreifen kann. Ein regelrechter Albtraum für dessen Bewohner.