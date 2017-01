Mike and Dave need wedding dates

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Brüder Mike und Dave sind als berüchtigte Party-Crasher verschrien. Auch in der eigenen Familie. Da diese sicherstellen will, dass die Hochzeit von Tochter und Schwester Jeanie ohne Pannen und Katastrophen abläuft, werden die Jungs beauftragt, ausschließlich mit seriösen Dates zum Event nach Hawaii zu kommen. So wird also eine Suchanfrage in einem sozialen Netzwerk geschaltet und tausende bewerben sich. Schließlich lockt ein kostenloser Trip ins Inselparadies. Natürlich ist nichts brauchbares darunter. Doch dann laufen den Brüdern Alice und Tatiana über den Weg. Lehrerin und Börsen-Crack - perfekt. Keiner ahnt, dass die Ladies auch nur mal schön Urlaub machen wollen. Und erst recht niemand weiß, dass die vermeintlich so liebevollen Begleiterinnen wirklich jedes Event kippen können.