Kia Stinger: Stachel im Fleisch der Nobelmarken

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Wer fährt wohl noch Sephia? So hieß die kompakte Stufenhecklimousine mit Mazda-Technik unter dem unscheinbaren Blechkleid, mit der sich Kia von 25 Jahren auf den deutschen Markt wagte. Inzwischen bietet die zum Hyundai-Konzern gehörende koreanische Marke eine Flotte modern gestylter, technisch eigenständiger und langlebiger Modelle an, die sich sieben Jahre Werksgarantie leisten können. Das Markenportfolio reicht von der Mini- bis hin zur Mittelklasse – darunter so gefragte SUVs wie der Sportage, Elektromobile wie der Soul EV und Hybride wie der Niro oder der Optima. Jetzt schickt sich Kia an, auch in der noblen Oberklasse Fuß zu fassen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546952/

Stinger (zu deutsch: Stachel) heißt das viertürige Coupé im Format etwa eines Audi A5 Sportback oder eines BMW 4er Gran Coupé, das im vierten Quartal dieses Jahres zu den Händlern rollen wird. Das künftige Kia-Topmodell ist eine rundum gelungene Neuinterpretation des Gran Turismo alter Schule: Flach (1,40 Meter), breit (1,87 Meter) und lang genug (4,83 Meter), um fünf Insassen samt Reisegepäck, das hinter der großen, am Dach angeschlagenen Heckklappe verschwindet, genügend Platz zu bieten. Und Power: Unter der langen Haube stecken längs eingebaute Turbomotoren, die bis zu 370 PS leisten und bärige 510 Newtonmeter Drehmoment via Achtstufen-Automatik an die Hinterachse schicken. Auf Wunsch wird es für alle drei Triebwerke auch Allradantrieb geben.Kia rechnet damit, dass sich die Mehrzahl der europäischen Käufer für den Dieselmotor entscheidet. Der 2,2-Liter-Vierzylinder leistet 200 PS und drückt 440 Newtonmeter Drehmoment ab. Er soll die Sportlimousine in 8,5 Sekunden bis auf Tempo 100 beschleunigen und eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h ermöglichen. Eine Endgeschwindigkeit von 270 km/h und ein Spurtvermögen von 5,1 Sekunden versprechen die Motorenentwickler für das Top-Triebwerk, den doppelt aufgeladenen 3,3-Liter-V6 (370 PS). 255 PS leistet der zweite Turbobenziner, ein 2,0-Liter-Vierzylinder.

Zwar war bei der Europapräsentation vergangene Woche nur eine Sitzprobe möglich, doch Grund zum Zweifeln, dass der Stinger so sportlich fährt wie er aussieht, gibt es nicht. Während das formvollendete Design unter der Federführung von Peter Schreyer entstand, der einst die Audi-Ikone TT schuf, zeichnet für die Abstimmung des Wagens auf der Nordschleife des Nürburgrings ein zweiter Deutscher verantwortlich: Albert Biermann, der von der BMW M GmbH zu Kia wechselte. Zu den technischen Feinheiten des Fahrwerks zählt das sogenannte Dynamic Stability Damping Control. Mit DSDC lassen sich die vorderen und hinteren Stoßdämpfer unabhängig voneinander härter oder weicher einstellen. Der Fahrer hat dabei die Wahl zwischen fünf unterschiedlichen Varianten.Innen genau so fein herausgeputzt wie außen, präsentiert sich Kias Sportlimousine auch in Sachen Assistenz- und Infotainment-Systeme auf der Höhe der Zeit. Das elektronische Hilfspersonal hält Sicherheitsabstand, warnt vor Kollisionen, erkennt auch Fußgänger und leitet notfalls selbsttätig Vollbremsungen ein. Es überwacht den Querverkehr, den Toten Winkel und die Spurtreue des Fahrers. Erstmals gibt es bei Kia auch eine Müdigkeitserkennung. Weitere begehrte Extras: Head-Up-Farbdisplay, induktive Ladestation für Smartphones, Acht-Zoll-Navigation und Premium Soundsystem von Harman/Kardon.

Preise wurden noch nicht genannt, doch dürfte feststehen, dass der Stinger günstiger kommen wird als die etablierte Konkurrenz von Audi oder BMW. Und vielleicht schafft es Kia ja auch, den für das Frühjahr avisierten und ebenfalls noch nicht ausgepreisten VW Arteon zu unterbieten, der den CC (vormals Passat CC) beerbt. Wolfgang Brekeller