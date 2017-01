Oberhavel ist Wolf-Erwartungsland

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546956/

"Die Wölfe kommen näher", warnen Berliner Boulevardblätter am Montag, nachdem am Freitagabend nur zwei Kilometer vor der Stadtgrenze ein junger Rüde auf der A 111 überfahren worden ist (wir berichteten). Der Wolfsbeauftragte für Oberhavel, Simon Karrer aus Birkenwerder, warnt dagegen vor Panikmache. "Das Tier war auf Wanderschaft und hat einfach Pech gehabt. Sonst wäre es wahrscheinlich niemandem aufgefallen", sagte er am Montag. Junge Wölfe, die von ihrem Rudel vertrieben werden, legen auf ihrer Suche nach einem neuen Revier und einem Partner oft 40 bis 50 Kilometer pro Tag zurück. Dabei ließen sie sich oft von Flüssen oder auch Autobahnen führen, erklärt Robert Franck, ein weiterer Wolfsbeauftragter für Oberhavel. Welche Route der Wolf bei Stolpe nun genommen hat, ist nicht bekannt. Unklar ist auch, woher das Tier kam. Darüber wollten weder Karrer noch Franck spekulieren. Spuren oder gar ein Tier im Briesetal hat Karrer noch nicht entdeckt. Bislang habe er aber auch noch nicht danach gesucht.

Der überfahrene Wolf wird derzeit im Berliner Institut für Zoo- und Wildtierforschung untersucht. Ein Ergebnis lag am Montag noch nicht vor.

Karrer geht davon aus, dass nicht zum ersten Mal ein Wolf durch die S-Bahn-Gemeinden gezogen ist. Denn der Populationsdruck auf die Rudel im Süden Brandenburgs nehme kontinuierlich zu. Folglich würde sich immer wieder Tier auf den Weg in neue Gebiete machen. "Oberhavel ist Wolfs-Erwartungsland", so Karrer, der im ökologischen Jagdverband Brandenburg fürs Wolfsmanagement zuständig ist.

Immer wieder taucht ein Wolf in Oberhavel auf. Spektakulär war eine Zufallsentdeckung bei Groß-Ziethen. Dort lief ein Wolf im Februar 2015 in eine Fotofalle. Einen Monat zuvor riss ein Wolf bei Keller mehrere Schafe. Im Herbst 2014 hielt sich einer im Löwenberger Land auf.