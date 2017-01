artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Im Prozess um den Brandanschlag von Nauen hat das Landgericht Potsdam abgelehnt, weitere Beweise zu erheben. Es sei im Prozess bereits erwiesen, dass der angeklagte NPD-Politiker Maik Schneider im August 2015 in Nauen (Havelland) eine als Flüchtlingsunterkunft vorgesehene Sporthalle in Brand gesetzt habe, sagte der Vorsitzende Richter der 1. Strafkammer, Theodor Horstkötter, am Dienstag. Dies hatte Schneider auch eingeräumt. Auch die meisten mitangeklagten fünf Neonazis hätten ihre Beteiligung klar zugegeben, sagte Horstkötter. Die Plädoyers in dem Prozess sollten noch am Dienstag gehalten werden.