Tote Frau in Woltersdorfer Schleusenbecken entdeckt

Woltersdorf (dpa) Im Woltersdorfer Schleusenbecken ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entdeckte die Besatzung eines Schubverbands am Montag beim Einfahren in die Schleuse die leblose Frau im Wasser. Daraufhin wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Taucher bargen am Abend die Leiche in dem 65 Meter langen Schleusenbecken. Bislang sei unklar, wie die Frau zu Tode kam und um wen es sich genau handelt. Es wird zunächst ein Unglücksfall angenommen.