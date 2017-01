Verflixte letzte Spielminute

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546974/

Björn Dupont war nicht nur aufgrund seiner vier Treffer der beste SGW-Akteur in Zwickau.

Björn Dupont war nicht nur aufgrund seiner vier Treffer der beste SGW-Akteur in Zwickau. © MZV

Sicherlich auch etwas beeindruckt von der mit circa 150 Zuschauern gut gefüllten Kulisse in Zwickau begannen die Havelstädter unkonzentriert. Bereits nach der ersten Spielminute musste Torhüter Nicolas Tosch hinter sich greifen. Kurz darauf wurde eine Unterzahlsituation zwar abgewehrt, aber Zwickau traf aus der Distanz zum 2:0. Im Gegenzug verkürzte Dennis Wagner per sehenswertem Wurf. Kurz darauf schaffte Sebastian Mischur in Überzahl den 2:2-Ausgleich. Die Brandenburger Defensive fand sich langsam, zwang die Gastgeber zu schnellen Abschlüssen, die Tosch zunehmend besser entschärfte. Einen daraus resultierenden Konter schloss Björn Dupont überlegt zur 3:2-Führung ab. Dennoch mussten die Gäste kurz dem Viertelende noch den Ausgleich hinnehmen.

Den ersten Angriff im zweiten Abschnitt verwertete erneut Wagner, bevor der darauffolgende Distanztreffer, bei dem der wurfstarke Pavle Vukicevic, der auch die Torjägerliste anführt, zu viel Platz gelassen wurde, das 4:4 markierte. Der stark aufspielende Dupont schloss eine weitere Einzelaktion sicher zur nächsten knappen Führung ab. Wieder schafften die Hausherren den Ausgleich, bevor die erfolgreichste Phase der Brandenburger begann. Zunächst brachte Dupont die Gäste erneut in Führung, die Sebastian Mischur auf 7:5 ausbaute. Den letzten Angriff vor der Pause vollendete die SGW ebenfalls konzentriert, in der letzte Sekunde erhöhte Dupont auf 8:5.

Das dritte Viertel, häufig selten das Beste der Brandenburger, verlief dementsprechend unrund. Dem schnellen 6:8 der Gastgeber folgten vier Unterzahlsituationen gegen die Brandenburger in Folge. Gleichzeitig wurde Centerspieler Patrick-Jörg Hehr, der an diesem Tag Stresow als Kapitän vertrat, einige Offensivaktionen als Stürmerfoul ausgelegt. Eine vierminütige verletzungsbedingte Unterbrechung brachte weitere Unruhe ins Spiel. Die Zwickauer nahmen diese Herausforderungen besser an, verkürzten weiter, ehe sie eine Überzahlsituation zum 8:8-Ausgleich nutzten.

Im Schlussabschnitt zeichnete sich dann der erwartet knappe Ausgang ab. Die Brandenburger erwischten zunächst den besseren Start, Wagner traf zur 9:8-Führung. Dupont, an diesem Abend bester SGW-Torschütze, kassierte seine zweite Verwarnung, wegen der auch er ruhiger agieren musste. In dieser Unterzahlsituation wurde zudem Sebastian Geyer ausgeschlossen. Die vier verbliebenden Brandenburger Verteidiger wehrten sich dennoch erfolgreich gegen den folgenden Angriff.

Im Gegenzug bewies Johannes Theuer, als jüngster SGW-Feldspieler, seine Chuzpe, indem er den sonst glänzend aufgelegten Zwickauer Keeper mit einem scharfen Wurf ins kurze Eck zum 10:8 überraschte. In Unterzahl gab es das 9:10, und eine Minute später glichen die Zwickauer wieder aus. Bei den Gästen hielt Dupont seine Mannschaft mit dem 11:10 auf Kurs.

In der Schlussminute überschlugen sich dann die Ereignisse: Erst musste das SGW-Team den erneuten Ausgleich hinnehmen, bis ein kluger Pass einen Fünfmeter-Strafwurf, nach dem Seitenwechsel übrigens die einzige Verwarnung für die Hausherren, nach sich zog. Sebastian Mischur trat als Schütze an, "nagelte" den Ball aber an die Querlatte. Der letzte Angriff sollte den Zwickauern gehören, die eine mangelnde Zuordnung der bis dahin stark arbeitenden SGW-Defensive zum 12:11-Siegtreffer nutzten.

Mit diesem Erfolg löste Zwickau die Brandenburger an der Tabellenspitze ab. Weiter geht es für die SGW-Wasserballer am 19. Februar, mit dem Heimspiel gegen Stepp Praha.