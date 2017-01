artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In den Wochen seit dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche sind mehr als 155 000 Euro an Spenden für die Opfer zusammengekommen. Kürzlich sei etwa eine Großspende über 30 000 Euro vom Deutschen Schaustellerbund eingegangen, teilten die Initiatoren des Spendenkontos am Dienstag mit. Sie bedankten sich für die große Anteilnahme und die hohe Spendenbereitschaft.