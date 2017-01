Unterstützung und Begleitung in der Lernwerkstatt

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Vor mittlerweile einem Jahr ist die Lernwerkstatt "Back to school" an der Bad Belziger Krause-Tschetschog-Oberschule gestartet. Während dieser Zeit hat sich das Projekt, welches in Kooperation mit der Stiftung SPI durchgeführt und durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert wird, nach Aussage von Schulleiterin Cornelia Scholla bewährt.

"Zielgruppe sind Schüler der 7. und 8. Klassen", erklärt Projektleiter Olaf Görisch. Jugendliche, die schulischen oder individuellen Unterstützungsbedarf haben, die keine Lust auf Lernen haben oder denen es schwer fällt, erhalten in der Lernwerkstatt individuelle Unterstützung und Begleitung auf breiter Ebene.

Mit Blick auf den in absehbarer Zeit bevorstehenden Schulabschluss steht für die Teilnehmer ab dieser Woche unter anderem das "Berufe Karussell" auf dem Stundenplan. Der erste Erwachsene, der vor den Schülern über seinen Job sprach, war am Montagvormittag Bildungsminister Günter Baaske. Sein beruflicher Werdegang bis zum Politiker - der in genau dieser Schule seinen Ursprung hatte - schien augenscheinlich zu interessieren. "Ich gehörte mit zu den ersten Schülern, die in diesem Haus unterrichtet wurden", so der 59-Jährige.

Den damals sich entwickelnden Wunsch Lehrer zu werden, hat der Landespolitiker bekanntlich verwirklicht.

Baaske ermunterte die Jugendlichen, sich für die Verwirklichung der eigenen Berufswünsche - von der Erzieherin über den Tischler bis hin zum Landwirt - anzustrengen, die durch das Projekt gebotene Unterstützung zu nutzen. Beim nächsten Halt des "Berufe Karussells" wird der Bad Belziger Bäckermeister Christian Gericke über seinen Job sprechen.