Schüler sollen ihre Region entdecken

Rathenow (MOZ) Am Montag stellten die Initiatoren des ersten Ferienpasses für Rathenow und Umgebung ihre speziellen Angebote für die Ferien des Jahres vor. Dazu gehören der Optikpark, die Wärmeversorgung Rathenow als Trägerin der Schwimmhalle, das Naturparkzentrum des Naturparks Westhavelland in Milow und das Lilienthal-Centrum in Stölln. "Langeweile in den Ferien muss nicht sein", so die Initiatoren.