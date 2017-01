Landrat auf nächste Bevölkerungszahlen gespannt

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow/Semlin (MOZ) Landrat Roger Lewandowski (CDU) hat seine Leidenschaft für Luther-Zitate offenbart. In seiner Rede zum Neujahrsempfang, zu dem die Kreistagsvorsitzende Manuela Vollbrecht (SPD) und der Landrat am Freitag nach Semlin eingeladen hatten, gab Lewandowski einige Worte des deutschen Reformators wieder. Die Wahl der Zitate zeigte, dass der Landrat in Zeiten sich anbahnender Veränderungen der Kreisgrenzen nicht auf Krawall gebürstet ist. Sonst hätte er in seiner Rede womöglich Luther auch mit folgenden Worten zitiert: "Aus einem verzagten Arsch, kommt kein fröhlich Furz" und "wenn ich hier einen Furz lasse, riecht man das in Rom".