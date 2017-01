KiJuPa entschied sich für zwei Preisträger

artikel-ansicht/dg/0/

"So werden zwei erste Preise vergeben, die sich das Preisgeld von 300 Euro teilen", sagte KiJuPa-Vorsitzende Teresa Kucharczyk. Am Donnerstagabend wurden die sieben Nominierten in das Café "PurPur" eingeladen.

Die Streetworker der Kreissportjugend beteiligen sich an der bundesweiten "BasKIDball"-Initiative. "An zwei Tagen in der Woche bieten wir für alle Rathenower Kinder und Jugendlichen offene Hallenöffnungszeiten in der Havellandhalle und der Turnhalle der Jahn-Grundschule an", sagte Martin Skowronek. "Die Kids können sich hier treffen und Spaß am gemeinsamen Spiel haben." Der Basketballer in der zweiten Herrenmannschaft der Red Eagles wurde für die "BasKIDball"-Initiative mit dem Kinder- und Jugendförderpreis und 150 Euro ausgezeichnet.

Vor zehn Jahren bot die Kreissportjugend (KSJ) erstmals für Havelländer Kinder ein Abenteuercamp in den Sommerferien an. Kooperationspartner und Unterstützer kamen dazu. Viele der Betreuer engagieren sich ehrenamtlich. Auch in diesem Jahr können wieder rund 60 Kinder zehn unbeschwerte und preiswerte Ferientage im Havelland verleben und gemeinsam viel Spaß haben. Stellvertretend für die Organisatoren des Abenteuercamps nahm Ines Zygowski von der Kreissportjugend die Urkunde und das Preisgeld von 150 Euro entgegen.

Unter den Nominierten waren auch der Kinder- und Jugendtreff "Freizeithaus Mühle", das Jugendhaus "Oase", KSJ-Streetworker André Neidt und Holger Jeschal. Der Inhaber des Kleingartenvereinslokals"Charlottengarten" bot einem jungen Flüchtling aus Pakistan eine Chance, hier Fuß zu fassen. "Nach seiner Zeit als Aushilfe in der Küche hat er jetzt eine Festanstellung bei mir", so Holger Jeschal, der seinen neuen Koch auch privat unterstützt. "Er konnte aus der Gemeinschaftsunterkunft im Birkenweg raus und eine Wohnung beziehen. Gegen die Ablehnung seines Asylantrags legt sein Anwalt rechtliche Mittel ein. Der Koch hat eine Arbeitserlaubnis bis 2019."

Das Preisgeld von insgesamt 300 Euro kamen größtenteils durch Privatspenden zusammen. Ferner floss Geld aus dem Topf des KiJuPa, in den unter anderem die Sitzungsgelder der KiJuPa-Mitglieder als sachkundige Bürger in den Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung gelangten. Derzeit arbeitet die Jugendinitiative "Laut & Bunt", in der sich auch KiJuPa-Mitglieder engagieren, an der Vorbereitung des nächsten Musikfestivals, das im Sommer stattfinden wird.

Kontakt und Informationen zu "BasKIDball" unter "Streetwork Rathenow" bei Facebook und telefonisch unter 0152/27535421.