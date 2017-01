Landesregierung: Leben auf dem Land wird attraktiver

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Brandenburgs Landesregierung will die Lebensqualität in den ländlichen Gebieten weiter erhöhen und sieht sich dabei auf einem guten Weg. Nach erheblichen Strukturumbrüchen könne der Lebensraum in ländlich geprägten Regionen mit eigenen Qualitäten überzeugen, teilte das Agrarministerium auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Potsdamer Landtag mit.