Mutter Astrid - Vorbild für die Tochter

Blumberg . "Ich möchte gerne meine Mama als schöne Brandenburgerin vorschlagen", schreibt uns Sophia. Sie schiebt gleich noch ein Kompliment an ihren Mutter Astrid hinterher: "Sie ist ein sehr liebenswerter Mensch und für mich ein Vorbild." Astrid aus Casekow/OT Blumberg ist 52 Jahre und derzeit Hausfrau. Sie liebt Tiere und die Natur. An sonnigen Tagen verbringt sie viel Zeit im Garten sowie auf ihrem kleinen Bauernhof mit Hühnern und Enten.

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Mutter/Tochter ist es, dann schicken Sie ein Bild (ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto in diesem Jahr veröffentlicht werden, nehmen wieder an der Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" Anfang kommenden Jahres teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!