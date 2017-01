Nach Reifenplatzer Leitplanke durchbrochen

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf Autobahn 10 an der Anschlusstelle Berlin-Spandau/Falkensee mit leichten Verletzungen davongekommen, als in der Abfahrt an der Hinterachse seines Wagens ein Reifen platzte. Das Auto kam von der Straße ab und durchbrach die Leitplanke. Der Berliner benötigte allerdings keine ärztliche Hilfe. Sachschaden: Rund 5.000 Euro.