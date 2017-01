Wiederholt Asylbewerber am Bernauer Bahnhof angegriffen

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (dpa) Innerhalb von einer Woche sind am Bahnhof Bernau (Barnim) drei Asylbewerber von Unbekannten angegriffen und geschlagen worden. Zuletzt prügelten nach Polizeiangaben zwei Männer am Montag grundlos auf zwei 17-jährige Somalis ein. Die Flüchtlinge kamen ohne Verletzungen davon. Die Täter flüchteten. Vor einer Woche wurde an gleicher Stelle ein 18-jähriger Somali von einem ebenfalls Unbekannten angerempelt und mit einem Faustschlag traktiert. Auch der 18-Jährige erlitt keine massiven körperlichen Beeinträchtigungen. Nach ersten Erkenntnissen trug der Täter eine Jacke mit der Aufschrift "Security". Ob es sich eventuell um einen Wachmann handelt, ist noch unklar. In beiden Fällen ermittelt der Staatsschutz der Polizei.