13-Jähriger bei Schlägerei verletzt

Gransee (GZ) Einen Fall von gefährlicher Körperverletzung meldet die Polizei aus Gransee. Dort hatte eine Zeugin in der Oranienburger Straße am Montag gegen 13.30 Uhr einen 13-jährigen Jungen beobachtet, der zusammengekauert in einer Ecke saß. Er blutete am Kopf, klagte über Bauchschmerzen und musste sich erbrechen. Die Zeugin rief einen Rettungswagen, die Polizei wurde informiert.