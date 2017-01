Betrüger gibt sich als Polizist aus

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Schon wieder sollte in Oranienburg eine Seniorin am Telefon betrogen werden. Sie hatte am Sonntag den Anruf eines Mannes erhalten, der sich als Polizist ausgab und ihr erzählte, dass die Polizei den Enkeltrickbetrügern auf die Schliche gekommen sei und die Polizei für die weiteren Ermittlungen mehrere Tausend Euro benötige. Die Frau solle ihm für die Ermittlungen Geld überlassen. Dazu wurde ein Treffen am Montag vereinbart. Die Frau hatte inzwischen die Polizei informiert und zivile Beamte legten sich zum abgesprochenen Übergabetermin auf die Lauer. Es erschien jedoch niemand. In diesem Zusammenhang macht die Polizei darauf aufmerksam, dass sie grundsätzlich nicht um Geld für Ermittlungen oder anderes bittet.