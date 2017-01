Hoy trainiert niederländische Vielseitigkeitsreiter

artikel-ansicht/dg/0/

Die in Rheine lebende Reiterin ist weiterhin Mitglied des deutschen A-Kaders. Während der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro hatte die Europameisterin von 1997 die russischen Reiter betreut. In diesem Jahr will Hoy selbst noch aktiv sein, im kommenden wird sie ihre Karriere beenden und sich nach KNHS-Angaben ganz auf die Trainier-Tätigkeit konzentrieren.