Dacia Sandero Stepway: Kleiner Showmaster mit Kraxler-Optik

Frankfurt (Oder) (Mäma) Auf Crossover getrimmte Kleinwagen wie der Sandereo Stepway waren schon in, da hockten viele der jüngeren auf Fun und Freizeit gebauten Cross-Vehicel noch in den Startlöchern. Immerhin sorgt das Modell schon seit 2009 vor allem durch sein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis für Furore. Jetzt wurde der kleine Showmaster mit Kraxler-Optik rundum aktualisiert, kommt mit neuem Gesicht und erweiterter Ausstattung. Was sich alles an dem frech aussehenden Hochbeiner im Geländewagen-Kleid änderte? Der Märkische Markt hat den ab Mitte Januar erhältlichen Neuling schon ausprobiert.