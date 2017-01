AfD-Politikerin bei Evangelischem Kirchentag

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die AfD-Politikerin Anette Schultner, Bundessprecherin der "Christen in der AfD", ist eigenen Angaben zufolge beim Evangelischen Kirchentag im Mai in Berlin zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Das sagte sie der Zeitung "Die Welt". Ein Sprecher der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz bestätigte am Dienstag auf Anfrage, Landesbischof Markus Dröge wolle bei einer Diskussion mit Schultner sprechen. Grund sei jedoch nicht ihre Mitgliedschaft in der Alternative für Deutschland, sondern die Tatsache, dass sie die Christen in der AfD auf dem Kirchentag vertrete.