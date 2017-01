Zu viele oder zu wenig Kitaplätze?

artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel (MOZ) "Ab Herbst werden wir voraussichtlich nicht für alle Kinder einen Betreuungsplatz zur Verfügung stellen können. Die mit der Einschulung im September frei werdenden Kita-Plätze sind bereits vergeben. Darüber hinaus liegen 19 weitere Anmeldungen vor", so eindeutig schilderte Ilona Thiele von der Ketziner Stadtverwaltung kürzlich im Kultur- und Bildungsausschuss die sich abzeichnende Situation zur Bereitstellung von Kitaplätzen in der Stadt und in den Ortsteilen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547051/

Andererseits könnte die Stadt künftig ein Überangebot an Plätzen in einer Betreuungseinrichtung haben. So hatte der Landesausschuss für Innere Mission bei der Vorstellung der Pläne für die Erweiterung des Seniorenzentrums auch den Bau einer Kita mit 60 Plätzen in Aussicht gestellt. Auch der Investor des neuen Wohngebietes "Baumschulwiese" schloss den Bau einer Kita nicht aus. Aber alles das ist Zukunftsmusik. Nun hofft die Stadtverwaltung, dass die Erweiterung der Zachower Kita im Herbst abgeschlossen werden und wie bisher allen Eltern ein Betreuungsplatz angeboten werden kann. Ferner hat sie in rechtzeitiger Erkenntnis dieser Situation den Bau einer kleinen Kita auf einem städtischen Grundstück in Falkenrehde, direkt im Ortszentrum, geplant. Ein Vorhaben, das Ortsvorsteherin Gisela Drehmel ausdrücklich unterstützt. Wie Bürgermeister Bernd Lück bestätigte, gibt es nach erfolgter Ausschreibung einen interessierten Bauträger, aber noch keinen Betreiber. Wie im Ausschuss deutlich wurde, sind die großen Freien Träger im Landkreis nicht daran interessiert. Die geplante Einrichtung mit ihren lediglich 40 Plätzen ist offensichtlich zu klein. Allerdings gibt es in Landkreis Beispiele, dass derartige Kindertagesstätten auch in Eigenregie der Eltern erfolgreich betrieben können. Ein entsprechender Vorschlag, eine Elterninitiative zu starten, die die Betreibung der Falkenrehder Kita vorbereitet und anschließend, beispielsweise als Verein, übernimmt, fand im Kultur- und Bildungsausschuss ungeteilte Zustimmung. Ulrike Witschas (SPD) urteilte, dass Falkenrehde verkehrstechnisch gut angebunden sei und es seitens der Eltern sicher Interessenten geben werde. Renate Donat (LINKE) verwies auf die Unsicherheit bei den genannten Investoren und befürwortete ebenso wie alle anderen Mitglieder des Kultur-und Bildungsausschusses, dass die Stadt eine solche Elterninitiative starten sollte.