Ganz anders als gedacht

Alt Ruppin (zig) Ein Männerchor - das sind trinkfeste Mitglieder, die fernab von ihren Partnerinnen in bierseliger Runde ihre tiefen Stimmen trainieren. Wer glaubt, so sähe der Alltag beim Alt Ruppiner Möhringchor aus, der liegt weit daneben. Denn gerade in den Erlebnissen, die Paare gemeinsam mit dem Ensemble haben, liegt die Stärke des Chores, glaubt der Vorsitzende Wolfgang Wermke. "Wir hatten im vergangenen Jahr eine Kaffeerunde, um neue Mitglieder zu finden, da unser Altersdurchschnitt schon bei 66 Jahren liegt. Dabei waren natürlich auch die Frauen mit eingeladen. Dadurch sind fünf neue Sänger hinzugekommen. Wenn wir die Frauen gewonnen haben, ist das die halbe Miete", berichtete Wermke.