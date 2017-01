Ausgleich für Sanierung kann gezahlt werden

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (zig) Der Neuruppiner Bauausschuss hat sich bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen, die vorzeitige Ablöse von Ausgleichsbeiträgen wieder aufzunehmen. Wenn Straßen saniert werden, steigt dadurch auch der Wert der angrenzenden Immobilien. Was in Dörfern mit den Beiträgen der Anlieger für den Straßenbau abgeglichen wird, geschieht in der Neuruppiner Innenstadt über eben jene Ausgleichsbeiträge. Mehrere Jahre lang konnten Besitzer von Häusern im Stadtkern ihre Ausgleichsbeiträge vorzeitig bezahlen und damit eine Menge Geld sparen. Dann aber war die Periode verlängert worden, in der Sanierungen in der Innenstadt gefördert werden. Dadurch konnten weitere Straßen in den Plan aufgenommen werden, was den möglichen Wertzuwachs einzelner Straßenzüge verändert hatte. Während der Neuberechnung war die vorzeitige Ablöse ausgesetzt worden. Nun ist die Berechnung abgeschlossen, und die Stadt möchte den Weg dafür freimachen, dass die Beiträge wieder gezahlt werden können.