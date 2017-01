Harte Arbeit zur Projektwoche

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547054/

Schon beim Betreten des Schulhofes fliegen Besuchern am Montag die Diabolos um die Ohren. Nein, nicht die Munition für Luftgewehre ist gemeint, sondern das Jonglage-Gerät. Die Mädchen und Jungen, die damit üben, sind in friedlicher, weil artistischer Mission unterwegs. Sie haben sich aus Platzgründen an die frische Luft begeben. Wieder und wieder katapultieren die Schüler ihre Diabolos gen Himmel, zehn Meter und höher, um sie kurz darauf auf einer zwischen zwei Holzstöcken verlaufenden Schnur wieder zu fangen. Trotz sicherlich hinderlicher Winterjacken klappt das erstaunlich gut und macht neugierig auf die Abschlusspräsentation am Donnerstagabend im Stadtgarten.

Feurig riecht es derweil in einem der Räume im Erdgeschoss des Haupthauses. Hier - gleich neben der Schülergruppe, die sich der Verschönerung des Gebäudes widmet und eifrig Pinsel schwingt - hat Lehrerin Bettina Labahn ihre "Labormäuse" versammelt. Unter diesem Namen dürfen sich Dritt- und Viertklässler in Grundlagen der Chemie versuchen. Gerade sind die selbstgemachten Wunderkerzen fertig, die es nun ganz dringend auszuprobieren gilt. Also geht es raus an die frische Luft. Tatsächlich brennt die Eigenbau-Pyrotechnik - wenn auch nicht so schön Funken sprühend wie die gekauften Originale.

Quirlig geht es derweil im Evi-Atelierhaus zu. Hinter beinahe jeder Tür ist Musik zu vernehmen. So auch aus dem Raum, in dem das Ensemble für das Musical "Arielle" probt. Auf den ersten Blick wirkt die Truppe chaotisch. Doch die Musiklehrer Annett Voge und Ina Reiske haben das vermeintliche Chaos im Griff. Ein kurzer Zwischenruf genügt, schon ist das Ensemble auf Position und spielt flugs die nächste Szene durch.

Noch etwas mehr ins Zeug legen müssen sich die Darsteller der tragenden Rollen. Larissa Trippel, die auf der Bühne Meereshexe Ursula verkörpert, hat sich mit Alexander Lang zur Stimmbildung in einen eigenen Raum zurückgezogen. Der Musiklehrer und Kirchenmusiker fordert der 18-Jährigen einiges ab. Damit sie locker, aber auch präsent und ausdrucksstark wird, muss Larissa die Hüften schütteln, sich mit den Fäusten auf den Brustkorb trommeln, auf einem Stuhl Platz nehmen, wieder aufstehen, eine Tasse vor den Mund halten, hopsen, ein Bein schwingen, zwei Finger zwischen die Zähne schieben - und immer dabei singen. Durchs Fenster fällt dabei der Blick auf die Leichtathleten, die sich auf der halb gefrorenen Tartanbahn des Schulsportplatzes austoben. Aber auch die Ursula-Darstellerin zeigt wahren Sport.

Das Musical ist längst Tradition zur Evi-Projektwoche - genauso wie die dafür eingegangene Kooperation mit der Kreismusikschule. Deren Leiter Harald Bölk probt mit dem überwiegend aus Schülern bestehenden Orchester im Alten Gymnasium für die Premiere. Natürlich sitzt noch nicht alles, Zeit für ein paar Scherze zwischendurch bleibt bei Bölk aber immer. Etwa als er den Unterschied zwischen Barock und Rock zu erklären versucht und erst eine erhabene, dann eine obercoole Geste macht und das Orchester deswegen zum kollektiven Kichern ansetzt. Trotzdem: Es ist und bleibt für Darsteller, Musiker oder die nebenan probenden Tänzer ein echtes Stück Arbeit, bis die Inszenierung steht. Ob sich die Mühe gelohnt hat, wird sich am Donnerstagabend zeigen.

Die Abschlussveranstaltung zur Projektwoche beginnt am Donnerstag um 19Uhr im Neuruppiner Stadtgarten. Restkarten sind am heutigen Dienstag von 13 bis 14Uhr im Schülercafé Tasca erhältlich. Weitere Aufführungen von "Arielle" werden am 14.und 15.Februar im Neuruppiner Stadtgarten geboten sowie am 16. Februar im Kulti Kyritz. Beginn ist jeweils um 10Uhr.