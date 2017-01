Eisregen versperrt Bundeswehrsoldaten Weg ins Baltikum

artikel-ansicht/dg/0/

Rukla (dpa) Eisiges Wetter hat die Verlegung der ersten Bundeswehrsoldaten im Rahmen der massiven Aufrüstung der Nato in Litauen verhindert. Die Transall-Transportmaschine der Bundeswehr konnte wegen Eisregens nicht in der litauischen Hauptstadt Vilnius landen, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos. Die Soldaten machten einen Zwischenstopp in Warschau und sollten am Nachmittag noch zum Fliegerhorst Penzing in Landsberg am Lech in Bayern zurückgeflogen werden. Von dort aus sollen sie den Weg in die frühere Sowjetrepublik am Dienstag erneut antreten.