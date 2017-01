Kita, Ärztehaus und ein Hausmeister

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenhagen (MOZ) Die Kommunalaufsicht des Landkreises hat die Kreditaufnahme der Gemeinde Falkenhagen für die Sanierung des Ärztehauses bewilligt. Die gute Nachricht hat Bürgermeisterin Bärbel Mede den Gemeindevertretern in ihrer jüngsten Sitzung überbracht. In der ging es um den Haushalts- und Investitionsplan der Gemeinde für dieses Jahr.

Höchste Priorität haben für die Abgeordneten die energetische Sanierung des Ärztehauses und der Kita "Kleine Falken". Dafür sind in den kommenden zwei Jahren Kosten von mehr als einer Million Euro veranschlagt.

Zwar soll für beide Vorhaben viel Fördergeld fließen. Doch Falkenhagen muss erhebliche Eigenanteile stemmen. Das ist ohne Kreditaufnahme nicht möglich. Im laufenden Haushalt der Gemeinde werden voraussichtlich mehr als 140 000 Euro zur Deckung aller Ausgaben fehlen.

Das Gros der Arbeiten an Kita und Ärztehaus wird allerdings voraussichtlich erst 2018 erfolgen. In diesem Jahr stehen die Detailplanung und vorbereitende Arbeiten an.

Der Vorsitzende des Finanzausschusses der Gemeinde, Matthias Schüler, informierte über die Ergebnisse einer Abstimmungsrunde mit der Kämmerin von Seelow-Land, Ute Bürger. Sie habe keine Einwände gegen die geplante Schaffung einer Hausmeisterstelle fürs Ärztehaus und die Kita auf 450-Euro-Basis geltend gemacht. Die Schafbrücke soll in diesem Jahr erneuert werden.