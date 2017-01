Wirzbicki entscheidet Thriller

artikel-ansicht/dg/0/

Bralitz (MOZ) Der zwölfte Spieltag der Billardkegel-Kreisliga hatte es in sich: Titelverteidiger Rot-Weiß Bralitz musste gegen Grün-Weiß Oderberg die erste Pflichtspielpleite der Saison überhaupt quittieren und im Nachbarschaftsderby siegte Lietzen in Sachsendorf.

¦ Rot-Weiß Bratlitz - Grün-Weiß Oderberg 944:964 Holz. Aller Anfang ist bekanntlich schwer: Offenbar auch für den amtierenden Kreismeister zu Beginn der Rückrunde. Das Bralitzer Quartett unterlag Grün-Weiß Oderberg, das erstmals mit der Neuverpflichtung Torsten Nickel agierte. Eine Verstärkung, die sich bezahlt machte. Nach drei Partien hatten die Bralitzer Maik Staschke mit 272 Holz, Burghard Fehlemelcher (186) sowie Thorsten Hünike (289) Schlussakteur Dimo Schmidt mit einem Vorsprung von 51 Zählern eben gegen Nickel ins Rennen geschickt. Doch bereits nach der Hälfte der 100 zu spielenden Stoß deutete sich die Überraschung an. Während sich Schmidt einige Fehler leistete und sich mit 83 Holz begnügen musste, präsentierte der Zählcomputer-Monitor für den Oderberger Neuling bereits 131 Holz. Am Ende hieß es 197:270 aus Sicht des Bralitzer Billardkegelchefs.

¦ Blau-Weiß Sachsendorf - BC Lietzen 877:878. In einem wahren Billardkegel-Krimi entschied im ewig jungen Derby nach 800 Stoß ein einziges Holz über Sieg oder Niederlage. Dabei war es erstaunlich, dass die BC-Akteure quasi auf der Ziellinie noch die Kurve bekamen. Sachsendorfs Detlef Genschmar sorgte mit 232 Holz gegen Sebastian Manthey (226) für einen hauchdünnen Vorsprung. Frank Scheidemann (232) büßte indes gegen einen stark auftrumpfenden Karsten Gresens (236) vier Holz ein. Als im dritten Durchgang Lietzens Ulf Wirzbicki (207)den Rückstand gegen Tino Herfert (180) in eine 23-Punkte-Führung verwandelte, nahm das packende Spiel nochmals Fahrt auf. Allein: So sehr sich Sachsendorfs Dieter Winnewisser bei seiner Aufholjagd gegen Maik Voigt auch streckte, es langte letztlich nicht. Zwar gewann er mit 231:209 den Zweikampf, im Gesamtresultat behielten die Lietzener aber mit einem Holz die Nase vorn. Selbst eingefleischte Sachsendorfer Billardkegel-Fans, aber auch neutrale Beobachter konnten sich nicht an eine derart dramatische Begegnung zwischen den beiden Kontrahenten entsinnen.

¦ Gaselan Berkenbrück - MTV Hohenwutzen II 856:983. Beim weiterhin sieg- und punktlosen Schlusslicht musste die Hohenwutzener Regionalliga-Reserve mit Ulf Gärtner (247), Julian Wachsmann (2699, Guido Meißner (248) und Andreas Emmig(219) längst nicht alle Register ziehen, um die Gastgeber mit Bernd Heinze (237), Edmund Politz (215), Karl-Heinz Noack (209) und Karl-Heinz Bohm (295) ebenso locker wie deutlich in Schach zu halten. Die Oderdörfler sorgten früh für die Entscheidung. Fielen die diversen Fehler des Heimquartetts zunächst nicht so sehr ins Gewicht, sorgte der stark formverbesserte Hohenwutzener Wachsmann mit seinem Auftritt für mehr als nur eine Vorentscheidung.

¦ FFW BC Bad Freienwalde - FSV Insel Neuenhagen 806:909. Eine durchschnittliche Vorstellung reichte den favorisierten Insulaner am Spieltag der Derbys zu einem Auswärtserfolg bei den Billardkeglern der Bad Freienwalder Feuerwehr. Die Gäste mit Klaus-Dieter Hirselandt (190), Jens Kreise (201), Dirk Wurl (232) und Topspieler Uwe Karbe (286) setzten sich erwartungsgemäß durch. Für die Feuerwehr-Billardakteure arbeiteten sich Marko Hoffmann (192), Arno Sichmann (177), Jürgen Knoll (185) sowie Axel Böhme (252) vergebens am übermächtigen Gegner ab.

¦ Lunower SV - Grün-Weiß Letschin 908:845. Erst im letzten Duell stellte Andreas Quilitz mit 252:205 gegen Letschins Dustin Siewert für die Barnimer die Weichen auf Sieg. Zuvor hatten die Oderbrücher, die ohne Friedhelm Grunow und Hartmut Müller die Reise nach Lunow in Angriff genommen hatten, durchaus Widerstand geboten. Lutz Müller ließ sich mit 214 Holz von Lunows Thomas Quilitz (215) nicht wirklich abhängen, während Danny Reinoga gegen LSV-Akteur Thomas Albrecht mit 191:211 den Kürzeren zog. Im dritten Durchgang bezwang Letschins Bringfried Thiemann Mike Fielitz mit 235:228, ehe die Begegnung den entscheidenden Ausgang nahm.