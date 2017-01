Gabriels Paukenschlag erschüttert die SPD

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Beim letzten Mal eine Sturzgeburt - und jetzt? Jedenfalls ist die Kür des SPD-Kanzlerkandidaten wieder kein geordnetes Verfahren geworden. Zwar hat der von Sigmar Gabriel verordnete Zeitplan lange funktioniert, sogar bis in die letzten Tage vor der angekündigten Präsentation am Sonntag. Doch am Ende stehen überstürzende Ereignisse, irritierende Meldungen, über den Haufen geworfene Abläufe. Das alles liegt zunächst einmal als Schatten auf sämtlichen Personalentscheidungen, die von der SPD nun auf Vorschlag ihres scheidenden Vorsitzenden zu fällen sind.

Sigmar Gabriel hat sich den Zweifeln an seiner Eignung als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im September gebeugt - den eigenen Bedenken und den Vorbehalten in der SPD. Dass er so lange für diesen Entschluss brauchte, hat zu der Verwirrung geführt, die in den vergangenen Tagen rund um die offene K-Frage und den Wechsel im Auswärtigen Amt entstanden war. Gabriel hat die Geduld seiner Genossen über Gebühr strapaziert und die Erwartungen vieler Parteifreunde enttäuscht. Es ist daher folgerichtig, dass er auch als SPD-Chef abdankt.

Es wird nicht wenigen Sozialdemokraten bis in die engste Führung hinein schwer fallen, die Empfehlungen Gabriels zur Besetzung von Schlüsselpositionen in Partei und Regierung ohne Murren oder gar mit Begeisterung zu akzeptieren. Dass er offenbar nicht die SPD-Gremien zuerst über seine Entscheidungen und Beweggründe informierte, sondern ausgesuchte Medien, dürfte Kritik und Widerspruch hervorrufen. Das kann eine selbstbewusste Partei nicht auf sich sitzen lassen, es riecht zu sehr nach einer Revanche Gabriels für sein miserables Wahlergebnis beim letzten Parteitag.

Andererseits bleibt der SPD nicht viel Zeit, mit ihrem bisherigen Vorsteher und dessen überraschender Absicht zu hadern, Steinmeier als Chefdiplomat der Republik zu beerben. Im Vorfeld von drei Landtagswahlen in diesem Frühjahr, besonders dem wohl richtungsweisenden Urnengang in Nordrhein-Westfalen im Mai, kann sich die Partei keine langen Debatten über Umgang und Stilfragen leisten, wenn sie sich nicht aufgeben will. Und auch Martin Schulz als Kanzlerkandidat steht nicht wirklich zur Disposition, auch wenn es Unmut bei möglichen Konkurrenten oder Reserven wegen seiner mangelnden Trittsicherheit auf dem Feld der deutschen Innenpolitik geben sollte. Für eine Urwahl ist es definitiv zu spät.