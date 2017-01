Reserve mit den Kräften am Ende

artikel-ansicht/dg/0/

Aufgrund einer Knieverletzung konnte der zweitbeste Punktesammler der Bernauer, Thomas Bath, nur zuschauen. Jugendspieler Leonard Krause war verhindert. Bernau ging mit nur acht Mann in die Partie. Die Potsdamer hingegen hatten den kompletten Zwölf-Mann-Kader dabei.

Gleich in den ersten Szenen des Spiels wurde den knapp 50 Zuschauern in der Halle klar, dass hier ein wahrer "Basketballkampf" bevorsteht. Nach wenigen Minuten waren die Potsdamer schon im Teamfoulbereich. Somit kamen die Bernauer zu vielen Freiwürfen, doch konnten sie in diesem Spiel gerade einmal 55 Prozent ihrer Bonuswürfe treffen. Das erste Viertel entschieden die Potsdamer mit 22:18 für sich.

Bernau merkte aber, dass an diesem Tag einiges möglich ist gegen die scheinbar übermächtigen Gäste aus der Landeshauptstadt. Im zweiten Viertel gab es mehrere Führungswechsel, kein Team konnte sich merklich absetzen. Die Potsdamer gingen mit einer knappen 40:37-Führung in die Kabine.

Nach der Halbzeitpause kamen die Schützlinge um Spielertrainer Michael Rothkegel offensiv besser ins Spiel und konnten die Führung an sich reißen. Die Foulbelastung war weiterhin sehr hoch auf beiden Seiten. Centerspieler Christoph Meiling verabschiedete sich schon Mitte des dritten Viertels mit fünf persönlichen Fouls und so musste der zweite Center von Lok, Alexander Boldt, Verantwortung übernehmen. Boldt markierte neun Punkte und holte wichtige sieben Rebounds in knapp 20 Minuten Spielzeit. Der Mann mit der Rückennummer 16 war es auch, der Ende des dritten Viertels die Bernauer durch einen erfolgreichen Korbleger mit 54:53 in Führung brachte.

Die Potsdamer wirkten sehr verunsichert. Normalerweise trifft das Team von Trainer Konstantin Mau über 50 Prozent aus dem Feld, an diesem Tag waren es gerade einmal 35 Prozent.

Im letzten Viertel merkte man allerdings, dass die Kräfte der Bernauer nachließen. Mit nur noch sieben Mann tat man sich sehr schwer gegen die immer besser werdenden Gäste. Bei noch drei Minuten Spielzeit lag Bernau schon mit 64:77 hinten. Spielmacher Heide musste mit einer Muskelverletzung das Spielfeld verlassen.

Die Potsdamer sahen in diesem Moment schon wie die sicheren Sieger aus. Doch plötzlich drehte Bernau noch einmal richtig auf. Vor allem Nico Mangel und Matthias Olbrich zeigten nun ihr ganzes Können. Beide Spieler markierten in den letzten zwei Minuten elf Punkte zusammen. Die allerwichtigsten hingegen kamen von Olbrich mit Ablauf der regulären Spielzeit. Beim Stand von 74:77 aus Sicht der Bernauer ging Olbrich bei noch einer Sekunde auf der Uhr einen halben Meter hinter der Dreierlinie hoch und versenkte mit der Schlusssirene den entscheidenden Dreier zum Ausgleich.

Somit gab es eine Verlängerung von fünf Minuten. Doch nun machte sich die tiefere Bank der Potsdamer bemerkbar. Potsdam gewann am Ende diese packende Partie nach fast zwei Stunden und 24 Minuten Spielzeit mit 85:80 und bleibt somit weiterhin ungeschlagener Tabellenführer der Oberliga Brandenburg.