Überfälliger Neustart

(MOZ) Goodbye, Bernie Ecclestone! Die Formel 1 verliert nach 40 Jahren ihren charismatischen Alleinherrscher. Doch so richtig nachtrauern wird dem Briten im PS-Zirkus wohl niemand. Zu angestaubt und unübersichtlich kam die Rennserie, die sich selbst so gern als die Königsklasse des Motorsports sieht, in den zurückliegenden Jahren daher. Was vor allem der Allmacht Ecclestones geschuldet war. Ständige Regeländerungen ließen die Fans verzweifeln, das Zuschauer-Interesse ging deutlich zurück. Die Rufe nach Modernisierung wurden immer lauter.