Noro-Virus-Alarm an Kurklinik

Sommerfeld (MOZ) In den Sana Kliniken in Sommerfeld (Oberhavel) haben sich innerhalb weniger Tage 81 Patienten mit dem Norovirus infiziert. Wie Sprecherin Ingrid Mühlnikel bestätigte, sind erste Fälle bereits am vergangenen Freitag aufgetreten. Das Gesundheitsamt des Landkreises sei wie vorgeschrieben über den Ausbruch der Erkrankung informiert worden. Die Reha-Einrichtung reagierte mit einem Aufnahmestopp. Zudem wurden infizierte Personen isoliert. Es habe darüber hinaus eine flächendeckende Desinfektion gegeben. Erste Patienten seien inzwischen auf dem Weg der Besserung, hieß es.