Norwegen erreicht erstmals WM-Halbfinale

Albertville (dpa) Norwegen hat zum ersten Mal das Halbfinale einer Handball-WM erreicht. Die Skandinavier bezwangen im Viertelfinale in Albertville Ungarn mit 31:28 (17:10). In der Vorschlussrunde am Freitag trifft die Mannschaft von Trainer Christian Berge auf Spanien oder Kroatien.