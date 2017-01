Krach um Kreta -Amt versiegelt die Türen

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Drei rote Siegel an der Tür des Restaurants Kreta in Schwedt verkünden seit Dezember: Das Gewerbeamt hat die Gaststätte dichtgemacht. Überraschung: Als Gaststätte "Pontos" solles mit neuem Betreiber am 1. März wiedereröffnet werden.