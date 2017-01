"Abwehr wie ein Hühnerhaufen"

artikel-ansicht/dg/0/

Werneuchen (MOZ) Das Barnim-Derby des Tabellenfünften Finowfurter SV beim Dritten Rot-Weiß Werneuchen hielt, was es versprach: hochklassisch, dramatisch, fair und ein wahrer Krimi bis in die Schlusssekunden. Am Ende setzten sich die Schorfheider knapp und etwas glücklich mit 24:23 durch.

Ihn bekamen sie nicht in den Griff: Finowfurts Patrick Kirschner (r.), hier im Duell mit Werneuchens Rico Singethan

Bis es endlich soweit war, gab es ein Auf und Ab hüben wie drüben. Diese Partie war absolut nichts für schwache Nerven. Personell hatten beide Teams Ausfälle zu verkraften. Dennoch schöpfte Rot-Weiß sein Potential voll aus und hatte 14 gesunde Spieler zur Verfügung. Die Gäste aus dem Oberbarnim hingegen brachten es auf elf, hatten keinen etatmäßigen Keeper dabei und mussten noch zudem auf wichtige Stammspieler wie Mario Manns und Ronny Krell verzichten.

Nichtsdestotrotz war Finowfurt von Anfang an engagiert und erwischte auch die bessere Startphase zum 3:0. Dann aber fand auch der Gastgeber vor nahezu "vollem Haus" in die Begegnung und kam nicht nur zum 5:5-Ausgleich, sondern auch zur eigenen 7:6-Führung. Finowfurt bekam fortan Mühe gegenzuhalten, verzettelte sich oftmals in Einzelaktionen und war mit dem 11:8-Rückstand bei Halbzeit insgesamt noch gut bedient.

Entsprechend angefressen zeigte sich FSV-Trainer Roland Brudler beim Pausentee. "Männer, so können wir hier nichts reißen, wir müssen als Team agieren, geduldig unsere Chancen herausarbeiten und dann auch nutzen", appellierte er an seine Schützlinge. Worte, die klar waren, aber zunächst nicht ankamen. Die Schorfheider kamen mit Wiederanpfiff nur kläglich in die Spur, wirkten übernervös und waren drauf und dran, beim 13:9 vorzeitig den Kontakt zu verlieren.

Dann aber ging ein Ruck durch die Reihen des FSV: mehr Ballgewinne, mehr Kampf und mehr Ehrgeiz. Aus dem 14:11 wurde ein 14:13; aus dem 15:13 ein 15:15. Und als dann beim 15:16 die Gäste erstmals wieder selbst in Führung lagen, schien der Bann endgültig gebrochen.

Nur dem war noch längst nicht so, jetzt sollten dramatische und für beide Seiten mulmige Minuten folgen. Werneuchen drehte den Rückstand zu einer eigenen 20:17-Führung und war auch beim 21:18 knapp sechs Minuten vor Schluss schon auf der Siegerstraße. Aber und mit diesem sensationellen Finowfurter Kampfgeist muss man eigentlich immer rechnen. Dieser setzte ein und Werneuchen bekam das große Zittern. Ausgleich zum 21:21 und auch als Rot-Weiß erneut mit 22:21 in Führung ging, blieben die Gäste cool, konterten zum 22:23. Spätestens jetzt wurde es dramatisch.

Werneuchen stand mit einem Spieler zu viel auf der Platte, Finowfurt meckerte und reklamierte, sah dafür Gelb und Zeitstrafe. Aber auch in Unterzahl gelang den Gästen das nun vorentscheidende 24:22 und der Rest war eigentlich Nebensache.

Die Gemüter beruhigten sich, Werneuchen kam noch zum 23:24, mehr aber ließen die Schorfheider nicht mehr zu und spielten nun clever die Uhr zum insgesamt überraschenden Auswärtssieg beim Favoriten runter.

FSV-Trainer Rolandf Brudler stand noch lange nach dem Schlusspfiff die Anspannung ins Gesicht geschrieben: "Wir wollten und mussten gewinnen, wenn wir die Oberen in der Tabelle noch angreifen wollen. Das haben wir getan, jetzt schauen wir mal, wer und wann nervös wird, wenn Finowfurt unerwartet den Aufstiegskampf mitbestimmt."

Werneuchens Coach Denis Dumke war sichtlich bedient. "Ich bin sehr enttäuscht", erklärte er. "Uns haben drei Stammspieler gefehlt, aber daran lag es nicht. Unsere sonst so stabile Abwehr war heute wie ein Hühnerhaufen. Mit Patrick Kirschner sind wir gar nicht klargekommen, auch nicht in der Manndeckung. Wir waren immer ein Stück zu weit weg vom Gegner. Und Finowfurt hat das auch clever gemacht. Die waren heute vielleicht gar nicht unbedingt die bessere Mannschaft, aber haben den besseren Teamgeist bewiesen."