Glanzloser Sieg gegen Schlusslicht

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Frauen des HSC 2000 haben am Sonntag den zehnten Sieg im zehnten Spiel der laufenden Saison eingefahren. Beim 24:8 (13:4) gegen den HC Spreewald genügte den Frankfurterinnen eine durchschnittliche Leistung, um die Tabellenführung in der Verbandsliga Süd zu verteidigen.

Die Rollen waren vor dem Spiel klar verteilt, denn es traf der Erste auf den Letzten. Die HSC-Frauen wurden ihrem Favoritenstatus von Anfang an gerecht, auch wenn erst im sechsten Versuch das erste Tor gelang. Anne Liebenthal vollendete einen Gegenstoß überlegt zum 1:0. Die Gäste erzielten ihren ersten Treffer nach neun Minuten zum 3:1.

Beide Mannschaften leisteten sich in der Folgezeit eine Vielzahl von technischen Fehlern, sodass der Spielfluss immer wieder ins Stocken geriet. Vor allem mit dem Gegenstoßverhalten war Frankfurts Trainer Heiko Hillebrand nicht zufrieden, denn dort ließ sein Team viele Möglichkeiten ungenutzt. Positiv hingegen war, dass sich bereits acht Spielerinnen in der ersten Halbzeit in die Torschützenliste eintragen konnten. So besorgte auch Susen Böhme kurz vor der Pause den 13. Treffer für ihr Team, als sie sich am Kreis energisch durchsetzen konnte. Mit einem deutlichen 13:4 ging es schließlich in die Kabinen.

Nach der Pause stellten die HSC-Frauen auf eine offensivere Deckung um. Der Gegner sollte so zu einfachen Ballverlusten gezwungen und das eigene Konterspiel wiederum angekurbelt werden. Diese Abwehrvariante zeigte auch sofort Wirkung und man kam zu schnellen Ballgewinnen. Leider spielten die Gastgeberinnen die Konter zu selten bis zum Ende aus und schlugen zu wenig Profit aus den Situationen. Das Spiel blieb somit sehr torarm, was der Stand von 15:4 nach 40 Minuten verdeutlicht.

Die HSC-Abwehr stand hingegen sehr sicher und Anne Sass verbrachte einen ruhigen Nachmittag im HSC-Gehäuse. Sie musste insgesamt nur achtmal hinter sich greifen.

Bei den Oderstädterinnen wurde während der gesamten Spielzeit munter durchgewechselt. Antonia Wittkopp nutzte prompt die Gelegenheit und erzielte drei Tore für ihre Farben. Am Ende stand ein 24:8 zu Buche und es gab insgesamt neun Torschützinnen bei den Frauen des HSC 2000.

Trainer Heiko Hillebrand äußerte sich nach dem Spiel: "Mit dem Abwehrverhalten meines Teams bin ich sehr zufrieden, mit dem Konterspiel allerdings überhaupt nicht. Da werden wir im Training ansetzen müssen, um uns in diesem Bereich zu verbessern. Gefreut habe ich mich über die Spielerinnen, die sonst weniger zum Zug kommen. Sie haben ein gutes Spiel gemacht und sich für die nächsten Aufgaben empfohlen."

Das nächste Spiel der HSC-Frauen findet erst in drei Wochen statt. Am 11. Februar um 18:00 Uhr kommt es zum Derby gegen die HSG Schlaubetal-Odervorland, wo man sich die nächsten Punkte im Kampf um den Aufstieg sichern will.

Frankfurt: Anne Sass - Elisa Winkowski (5 Tore), Lisa-Marie Busse (5/2),Antonia Wittkopp (3), Anne Lubetzki (3), Nadine Wegener (3),Anne Liebenthal (2), Lisa Berger (2),Nicol Leuschner (1), Susen Böhme (1), Kathleen Rußmann, Charlotte Martin

Siebenmeter: HSC: 2/2, Spreewald: 3/1 - Zeitstrafen: HSC 2, Spreewald: keine - Schiedsrichter: Maik Fricke und Steffen Kaußmann(MBSV Belzig) - Zuschauer: 75